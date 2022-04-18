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Экономика

Курс евро упал ниже 83 рублей

Курс евро на МосБирже опустился ниже 83 рублей впервые с 8 апреля
13:42, 18 апреля 2022
Курс евро упал ниже 83 рублей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Курс рубля днём 18 апреля усилил рост: евро уже дешевле 83 рублей впервые с 8 апреля, а доллар торгуется примерно по 79 рублей, следует из данных Московской Биржи.

По состоянию на 13:23 мск курс евро снизился до 82,9 рубля (-2,83%). На 13:29 мск евро замедлил снижение до 83,3 рубля (-2,3%), при этом курс доллара опускался до 79 рублей (-1,18%).

Ранее старший аналитик ИК «РУСС-ИНВЕСТ» Роман Блинов заявил, что механизм ценообразования курса рубля имеет свои законы, их никто не отменял. Поэтому, несмотря на регуляторные меры, принимаемые Банком России для корректировки национальной валюты, она не сможет укрепляться до бесконечности, к уровням 60 или 50 рублей за один американский доллар.

Также стало известно, что большинство россиян негативно относятся к приобретению иностранной валюты на чёрном рынке. Приобрести иностранные наличные с рук готовы 13% граждан. При этом 36% намерены покупать валюту только в банках, опасаясь подделки. 51% не собираются покупать валюту вовсе. 9% согласны купить валюту на чёрном рынке, если курс там будет лучше, ещё 4% сказали, что им всё равно, где приобретать наличные доллары или евро.

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