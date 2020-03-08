https://static.news.ru/photo/9a0420b6-61dd-11ea-99d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Впервые с февраля 2016 года курс евро на международном рынке Forex достиг 85 рублей, поднявшись на 10% к уровню закрытия предыдущей сессии.

Также по данным торгов, курс доллара вырос на 9,5% и превысил 74 рубля впервые с марта 2016 года, передаёт ТАСС.

Курс рубля обвалился следом за нефтью. Нефть марки Brent пробила прежний минимум в $31,38 за баррель, продолжив падение. Майский фьючерс дешевеет на 28,69%, достигая отметки в $32,38 за баррель. Апрельский фьючерс марки WTI теряет на 31,35% и составляет $28,33 за баррель.

Эксперты прогнозируют, что стоимость американской валюты может достигнуть 80–85 рублей при закреплении цены на нефть марки Brent в пределах $30 за баррель, писал NEWS.ru.