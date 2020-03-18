https://static.news.ru/photo/82036c88-68fe-11ea-8217-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По установленному ЦБ РФ курсу на четверг, 19 марта, официальный курс евро возрос по отношению к рублю на 2,5825 рубля. Он составляет 84,8881 рубля.

Курс доллара также увеличился. Он вырос на 3,3235 рубля — до 77,2131 рубля.

Кроме того, ЦБ РФ рассчитал на 19 марта стоимость бивалютной корзины. Она составила 80,6668 рубля, увеличившись в сравнении с предыдущими показателями на 2,99 рубля, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, российский рубль может ослабетьк доллару на 30% из-за пандемии коронавируса.