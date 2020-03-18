По установленному ЦБ РФ курсу на четверг, 19 марта, официальный курс евро возрос по отношению к рублю на 2,5825 рубля. Он составляет 84,8881 рубля.
Курс доллара также увеличился. Он вырос на 3,3235 рубля — до 77,2131 рубля.
Кроме того, ЦБ РФ рассчитал на 19 марта стоимость бивалютной корзины. Она составила 80,6668 рубля, увеличившись в сравнении с предыдущими показателями на 2,99 рубля,
Как ранее писал NEWS.ru, российский рубль может ослабетьк доллару на 30% из-за пандемии коронавируса.
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