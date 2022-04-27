Курс евро к доллару упал до минимума за пять лет Евро упал ниже 1,06 доллара впервые с 2017 года на фоне опасений вокруг энергокризиса в ЕС

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Курс евро 17 апреля, упал ниже 1,06 доллара впервые с апреля 2017 года, следует из данных торгов. На рынке нарастают опасения вокруг энергетического кризиса в ЕС. Сообщается, что европейская валюта ослабла после сообщения о приостановке Россией поставок газа в Польшу и Болгарию.

Опасения по поводу энергетической безопасности в Европе значительно усилились из-за сообщений о прекращении поставок российского газа в Польшу, — приводит ПРАЙМ слова аналитика Rabobank Джейн Фоули.

По состоянию на 14.01 мск евро ослабевает до 1,061 доллара с отметки прошлого закрытия в 1,0636 доллара. Ранее в ходе торгов показатель опускался до 1,0586 доллара.

Накануне «Газпром экспорт» направил уведомление в «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) о приостановке поставок газа с 27 апреля вплоть до момента оплаты топлива в рублях. Экспортёр напомнил, что потребители были своевременно уведомлены об изменении схемы расчётов.

Ранее научный директор Института мировой экономики в Киле Стефана Кутса заявил, что если Евросоюз прекратит импортировать российские энергоносители, его экономику, ещё не восстановившуюся после пандемии, ждут тяжёлые времена. В частности, Германию ждёт резкая рецессия. Без ресурсов из РФ экономика страны за 2022 и 2023 годы потеряет около €220 млрд — более 6,5% годового объёма производства.