Курс евро достиг 91 рубля

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Курс евро в ходе торгов на МосБирже поднялся до 91 рубля впервые с 25 апреля. Ранее днем он преодолел показатель в 90 рублей, который до этого фиксировался 28 апреля.

На закрытии торгов курс евро составил 90,94 рубля, доллар — 84,3 рубля, а юань — 11,74 рубля. В среднем рубль ослаб к основным валютам на 2%. За месяц российская валюта потеряла примерно 20 процентов стоимости.

Ранее экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев в комментарии NEWS.ru предполагал, что в первый месяц лета не стоит ожидать снижения рубля к доллару, как и серьезного повышения. Эксперт считает, что в США вряд ли намечаются радикальные перемены, поскольку там сумеют договориться о дефолте.

Ранее экономист Василий Колташов рассказал, что для вытеснения доллара с верхней позиции на мировом рынке необходимо создание единой валюты стран БРИКС. По его словам, повышение ставки Федеральной резервной системы США на 5% очень серьезно подорвет мировое доверие к доллару. Экс-советник Центрального разведывательного управления США Джеймс Рикардс тоже заявлял, что американской экономике грозят сокрушительные последствия в случае внедрения единой валюты странами БРИКС.