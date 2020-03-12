https://static.news.ru/photo/ec0d0246-6454-11ea-8468-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курс рубля обвалился к доллару и евро, потеряв более 2 рублей к обеим иностранным валютам. Доллар поднялся выше 75 рублей впервые с февраля 2016 года, следует из динамики торгов на МосБирже.

Курс американской валюты расчётами «завтра» на 14.05 по московскому времени 12 марта рос на 2,1 рубля — до 75,05 рубля, а курс евро — на 2,22 рубля, до 84,38 рубля.

Ранее NEWS.ru писал, что Центробанк РФ прогнозирует дальнейшее повышение востребованности рубля за пределами страны, считают сотрудники ЦБ. В материалах регулятора говорится, что объём операций с валютой РФ по всем инструментам в 2019-м превышал таковые на внутреннем рынке страны.