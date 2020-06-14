Курс доллара вырос на открытии торгов МосБиржи

Курс американской валюты увеличился на 0,7% и достиг отметки в 70,7 рубля.
Согласно данным МосБиржи, евро вырос на 0,3% — до 79,41 рубля.
Цены на нефть резко снизились на фоне роста количества заражений коронавирусом в США и Китае, а также из-за возможности второй волны пандемии.
Ранее NEWS.ru писал, что экономист исследовательского центра при Йельском университете Стивен Роуч спрогнозировал крушение доллара в 2021 году. Аналитик назвал несколько причин, которые повлияют на американскую валюту.
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