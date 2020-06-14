Курс доллара вырос на открытии торгов МосБиржи

https://static.news.ru/photo/6acad250-aeda-11ea-9955-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс американской валюты увеличился на 0,7% и достиг отметки в 70,7 рубля.

Согласно данным МосБиржи, евро вырос на 0,3% — до 79,41 рубля.

Цены на нефть резко снизились на фоне роста количества заражений коронавирусом в США и Китае, а также из-за возможности второй волны пандемии.

Ранее NEWS.ru писал, что экономист исследовательского центра при Йельском университете Стивен Роуч спрогнозировал крушение доллара в 2021 году. Аналитик назвал несколько причин, которые повлияют на американскую валюту.