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Самые крупные российские компании в сфере кибербезопасности создали технологию, которая помогает выявлять факт отмывания денег и бороться с финансированием терроризма. Новую схему внедрили уже десятки банков.

По данным «Лаборатории Касперского», технология по отслеживаю нетипичных операций, которые потенциально может совершать не клиент, а мошенник, также помогает уменьшить число счетов, заблокированных по ошибке. Такое решение широко востребовано банками,...