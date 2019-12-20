Курс американской валюты прибавил две копейки и составил 62,43 рубля.
Евро потерял одну копейку и достиг отметки в 64,9 рубля.
Индекс МосБиржи в ходе открытия торгов увеличился на 0,41% — до 3020,65 пункта. Индекс РТС вырос на 0,34%, составив 1524,66 пункта.
Как писал NEWS.ru, ранее аналитики нескольких зарубежных инвестиционных банков, финансовых холдингов и инвестиционных компаний сообщили, что курс доллара в 2020 году будет умеренно понижаться. Среди них — Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon, Citigroup, JPMorgan Chase, а также BlackRock.
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