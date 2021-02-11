Курс доллара вырос на 33 копейки

https://static.news.ru/photo/aadd3a04-6d07-11eb-8f14-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс американской валюты расчётами «завтра» прибавил 33 копейки и достиг отметки в 73,94 рубля.

Согласно данным Московской биржи, курс евро вырос на 26 копеек — до 89,62 рубля.

Ослабление рубля фиксируется на фоне снижения цен на нефть. Так, стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent на бирже ICE в Лондоне опускалась 0,8%, достигая $60,65 за баррель. Цена на нефть WTI потеряла 0,9%, до $57,63 за баррель.

На российском рынке акций наблюдается снижение биржевых индексов. Индекс МосБиржи терял 0,82% и находился на отметке в 3386,19 пункта, индекс РТС падал на 1,33%, до 1441,96 пункта.

Как писал NEWS.ru, ранее ОПЕК ухудшила прогноз спроса на нефть в 2021 году. Эксперты считают, что спрос замедлится до 100 тысяч баррелей в сутки и опустится до 5,8 млн баррелей. Поводом для такого прогноза стало продление ограничений и введение новых в отдельных странах из-за ситуации с коронавирусом. Накануне свой прогноз представило Международное энергетическое агентство.