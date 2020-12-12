Курс доллара вырос до 72,99 рубля

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На открытии торгов Московской биржи курс доллара поднялся до отметки 72,998 рубля. Американская валюта выросла по отношению к рублю на 0,07%.

По данным биржи на утро понедельника 14 декабря, также на 0,27% прибавил курс евро — он торговался на уровне 88,67 рубля. Эта информация была актуальна на 10:00 по московскому времени.

При этом в 10,22 доллар находился в «красной зоне» со снижением до 72,85 рубля. Ослабил рост и евро, опустившись, котировка составила 88,48 рубля.

Также отмечается, что новая неделя началась с роста биржевых индексов. Так, к 10:00 индекс Мосбиржи составлял 3293 пункта с ростом на 0,5%, пять минут спустя он находился уже на отметке 3296,57 пункта при росте 0,61%. 1422,33 пункта составил индекс РТС, зафиксирован рост на 0,67%. Позже индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 3300 пунктов.

Как писал NEWS.ru, российская валюта недооценена и имеет потенциал к укреплению. Так считает директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.