Курс доллара впервые за месяц опустился ниже 95 рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курс доллара на Московской Бирже опустился до 95 рублей впервые с 13 сентября. Помимо доллара падение также демонстрируют и другие иностранные валюты. Так, курс евро опустился до 100,79 рубля, а юаня — до 12,97 рубля. При этом стоимость евро по отношению к доллару возросла.

По данным МосБиржи по состоянию на 11:18, доллар снижался до 94,96 рубля. Разница в курсах составила 0,37%. Через две минуты доллар остановился на отметке в 95,0075 рубля. Отмечается, что еще в пятницу, 20 октября, стоимость доллара составляла 96,11 рубля.

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов отмечал, что для России важна предсказуемость курса доллара. Он подчеркнул, что кабинет министров и президент РФ Владимир Путин уже приняли ряд решений, направленных на стабилизацию стоимости иностранных валют. В частности, были установлены дополнительные меры контроля за возвратом валютной выручки.

Экономист Александр Абрамов ранее заявил, что курс рубля может значительно укрепиться, если Россия использует его в расчетах за импорт. По данным Центробанка РФ, свыше 50% отечественных поставок в страны Европы оплачивались рублями. Также российская валюта продолжает доминировать в расчетах за ресурсы с государствами Азии и Океании.