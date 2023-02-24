Курс доллара взял новую высоту Курс доллара подскочил выше 76 рублей впервые с апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Впервые с 22 апреля 2022 года курс доллара на Московской Бирже превысил отметку в 76 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки. По мнению экспертов, скачок произошел на фоне новых антироссийских санкций, которые 24 февраля ввела Великобритания, и анонсирования новых ограничений от США.

К 13:54 мск доллар прибавлял 1,37%. В это время американская валюта торговалась по 76,03 рубля. Курс евро также продемонстрировал рост. К 13:56 мск европейская валюта прибавляла 1,31%. Один евро в указанное время стоил 80,4 рубля.

На прошлой неделе доллар на бирже обновил максимум за десять месяцев. 17 февраля американская валюта впервые с прошлого апреля достигла отметки в 75 рублей. Рубль начал слабеть в текущем месяце. Эти процессы были обусловлены снижением объемов продаж валютной выручки на рынке из-за введения санкций в отношении нефти и нефтепродуктов из РФ.

Ранее агентство Bloomberg писало, что в России скопились миллиарды долларов, недоступные их иностранным владельцам. Речь идет о дивидендах по акциям, выплатах процентов по облигациям и всему остальному, что западные инвесторы не успели продать до начала спецоперации на Украине.

Все это лишь часть тех огромных средств, которые застряли в «ловушке санкций», отмечало агентство.