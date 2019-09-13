https://static.news.ru/photo/bc6318da-d54a-11e9-8c31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Американский доллар опустился в ходе торгов на МосБирже ниже 65 рублей за единицу впервые с 13 августа текущего года. Российская валюта укрепляется на фоне стабилизации торговых отношений между США и КНР и увеличения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы.

Курс евро, в свою очередь, упал на 0,43%, до 71,695 рубля. Стоимость нефти марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,57% и достигла $60,2 за баррель, передаёт сайт Московской Биржи .

Ранее News.ru сообщал, что с 23 по 30 августа 2019 года международные резервы Российской Федерации выросли на 0,5% и составили $530,5 млрд. Это произошло в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.