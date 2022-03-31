Курс доллара в начале торгов на Мосбирже снизился на 1,82%, евро — на 6,86%

Курс доллара на начало торгов на Московской бирже опустился до 83 рублей — на 1,82%, курс евро до 87,69 рублей — на 6,86%, свидетельствуют данные МосБиржи. Индекс Мосбиржи на открытии торгов растёт на 0,89%, РТС снижается на 0,48%.

По данным на 10:00 мск, курс доллара плавал на уровне 83 руб. (-1,83%). Курс евро падал на 6,87%, до 87,68 рублей, опустившись ниже 88 рублей. Такие показатели курса евро наблюдаются впервые с 21 февраля.

Экономист Александр Разуваев считает, что доллар может опуститься ниже 80 рублей к лету: на ситуацию в положительную сторону могут повлиять окончание действий на Украине и разморозка резервов Центробанка.

Курс рубля может вернуться к значениям, наблюдавшимся до начала спецоперации по демилитаризации Украины, поскольку российская валюта является фундаментально недооценённой. Однако для этого необходимо улучшение ситуации во внешней политике и отказ от хранения резервов в долларах и евро. Такие условия назвал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытые Инвестиции» Андрей Кочетков.