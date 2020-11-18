Курс доллара увеличился на открытии торгов МосБиржи

https://static.news.ru/photo/0514bc64-297d-11eb-9161-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс американской валюты на открытии торгов Московской Биржи прибавил 0,13% и достиг отметки в 76,32 рубля.

Согласно данным торговой площадки, курс евро увеличился на 0,25% — до 90,6775 рубля.

Позднее рост продолжился — доллар торговался по 76,2725 рубля (+0,07%), а евро — по 90,585 рубля (+0,15%).

Российский рынок акций отметился снижением индекса МосБиржи на 0,2%, до 3046,02 пункта, и повышением индекса РТС на 0,02%, до 1258,77 пункта.

Цена январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE прибавила 0,43% и достигла отметки в $43,94 за баррель. Нефть WTI росла на 0,12%, до $41,7 за баррель.

Ранее NEWS.ru писал, что с начала нынешнего года российский рубль существенно обесценился к доллару, а по отношению к евро нацвалюта обновила шестилетний максимум. Крутое пике рубля разгоняет инфляцию, однако не так сильно, как думают некоторые. Рост цен отчасти сдержало падение спроса на импорт. Впрочем, по оценкам экспертов, цены ещё не в полной мере отыграли девальвацию.