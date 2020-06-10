Курс доллара ускорил снижение перед итогами встречи ФРС

https://static.news.ru/photo/ef2af576-ab2d-11ea-86cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доллар ускорил темпы удешевления к основным мировым валютам. Трейдеры продолжают ждать итоги июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

По данным торгов на 17.54 мск, за евро давали 1,1355 доллара. Курс доллара по отношению к иене тоже опустился — до 107,23 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнёров США) снизился на 0,21%, до 96,13 пункта.

Встреча ФРС США проходит 9-10 июня. По её итогам должен выступить глава Центробанка Джером Пауэлл.

Как писал NEWS.ru, Федеральная резервная система США сохранит базовую процентную ставку на прежнем уровне — 0–0,25% годовых по итогам заседания. Такое мнение выразили американские эксперты. После встречи регулятором будет объявлено решение по ключевой ставке и опубликованы экономические прогнозы. В ряде стран центральные банки для стимулирования экономики ввели отрицательные ставки. ФРС же пока остановилась на нулевой. Такой сценарий стимулировал бы потребителей и бизнес брать деньги взаём для покупок товаров и услуг.