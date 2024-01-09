Курс доллара упал ниже 90 рублей впервые с прошлого года Курс доллара на МосБирже упал ниже 90 рублей впервые с 29 декабря

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курс доллара на Московской Бирже упал ниже 90 рублей, свидетельствуют данные валютных торгов. Это произошло впервые с 29 декабря 2023 года.

Так, согласно информации на 13:49 мск, американская валюта торговалась на уровне 89,95 рубля. В настоящее время доллар продолжает дешеветь. Тем времен курс евро остановился в районе отметки 98,29 рубля. Курс китайского юаня также снизился и составил 12,53 рубля.

Финансовый аналитик Михаил Беляев ранее заявил, что предпосылок для укрепления рубля в 2024 году нет. По мнению экономиста, в начале года курс российской валюты будет базовым, то есть около 90 рублей за доллар, а в последующие месяцы начнется снижение. Как предположил Беляев, экономика РФ навряд ли поменяется кардинальным образом, поэтому маловероятно, что доллар будет подниматься выше 100 рублей.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что доллар на уровне 90 рублей является нормальным курсом для нынешней ситуации. Депутат объяснил, что курс рубля в 2024 году будет зависеть как от политических, так и от экономических факторов. По его словам, ни слишком сильное укрепление национальной валюты, ни ее падение не выгодны для экономики страны.