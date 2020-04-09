Курс доллара упал ниже 73 рублей на МосБирже

https://static.news.ru/photo/4c6841ae-7a72-11ea-b82d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара во время торгов на МосБирже потерял 3,2% — до показателя в 72,6 рубля за единицу. Евро снижается на 1,7% — до отметки 79,92 рубля по данным на 17:33 мск 9 апреля 2020 года.

В последний раз американская валюта торговалась ниже уровня 73 рублей 13 марта. Евро стоил меньше 80 рублей 6 марта.

Мировые цены на нефть выросли на 12% с начала торгов 9 апреля. Причиной резкого роста стали сообщения о готовности властей России и Саудовской Аравии снизить добычу ради заключения сделки ОПЕК.

Котировки на топливо рухнули 9 марта 2020 года и за несколько недель упали до двадцатилетнего минимума. Поводом оказался срыв переговоров о сокращении добычи между РФ и Саудовской Аравией на фоне снижения потребления нефти в мире.

1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представители стран-участниц ОПЕК+ в ходе онлайн-конференции обсуждают возможное сокращение добычи нефти на 20 млн баррелей в сутки.