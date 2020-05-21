Курс доллара упал ниже 71 рубля за единицу

https://static.news.ru/photo/f0c7e2ec-9b36-11ea-8ec1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс американского доллара на открытии торгов МосБиржи упал по отношению к российскому рублю на 0,2% и достиг отметки в 70,83 рубля за единицу. Последний раз валюта США дешевела ниже 71 рубля 10 марта 2020 года.

Стоимость евро, впервые с 6 марта 2020 года, опускается ниже отметки в 78 рублей за единицу — до уровня 77,75 рубля.

Индекс РТС во время торговых операций на МосБирже увеличился на 2% по сравнению с предыдущей сессией — до 1200,91 пункта, по данным на 11:40 мск 20 мая 2020 года.

В прошлый раз показатели РТС превышали отметку в 1200 пунктов 6 марта 2020 года. Индекс МосБиржи растёт на 1,4% — до 2749,43 пункта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость июльского фьючерса нефтяной смеси марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше отметки в $36 за баррель. Это произошло впервые с 9 апреля.