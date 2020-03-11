https://static.news.ru/photo/ca0d6c12-637d-11ea-8aea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк установил на 12 марта официальный курс американского доллара на уровне 71,472 рубля за единицу. Это на 54,9 копейки меньше предыдущих значений.

Евро подешевел на 83,8 копейки — до 81,0207 рубля, говорится на официальном сайте регулятора.

Российский рынок акций 11 марта растёт после падения днём ранее. Динамику формирует повышение котировок большинства бумаг нефтегазового и металлургического секторов. Индекс Мосбиржи к 10:10 рос на 0,83%, до 2519,79 пункта, индекс РТС увеличивался на 1,48%, до 1110,34 пункта. Основная часть акций нефтегазового сектора прибавляет в пределах 0,4–3,58%, многие бумаги металлургического сектора растут в пределах 0,98–2,54%.

Ранее NEWS.ru писал, что Минфин может на протяжении длительного времени отсутствовать на рынке займов. Министерство намерено уточнить параметры программы заимствований на текущий год после стабилизации цен на нефть и курса рубля.