Курс доллара упал и достиг отметки в 77,33 рубля

https://static.news.ru/photo/82031f72-2266-11eb-b01d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской Биржи курс доллара упал на 0,1%. Американская валюта достигла отметки в 77,33 рубля.

Исходя из данных торговой площадки на 10:00 мск, курс евро упал на 0,06%. Европейская валюта на указанный момент стоила 91,955 рубля.

Спустя 35 минут курс доллара упал на 0,7%, до 76,865 рубля. Евро продемонстрировало падение на 0,69%, до 91,375 рубля.

Цена на январский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла до $40,30 за баррель. Указанный показатель вырос на 2,15%. Нефть сорта WTI — $38,31 за баррель. Цена топлива выросла на 2,19%.

Сразу после открытия российского рынка акций произошёл рост биржевых индексов. Показатели МосБиржи дошли до отметки в 2919,08 пункта (+0,81%), а РТС — 1187,84 пункта (+0,81%). Указанные сведения были актуальны на 10:00 мск. К 10:35 мск биржевые индексы ускорили рост — индекс МосБиржи торговался на уровне 2919,58 пункта (+0,83%), а индекс РТС поднялся на 1,5% и находился на отметке 1196,09 пункта.

Как ранее передавал NEWS.ru, в рамках упреждающих мер снижения волатильности Банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчётами 6 ноября на сумму 9,5 млрд рублей.

Согласно данным ЦБ, объём валюты, проданной Центробанком с расчётами 5 ноября, составил 9,6 млрд рублей.