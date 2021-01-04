Курс доллара упал до отметки в 74,11 рубля

https://static.news.ru/photo/e8dec186-4f2c-11eb-93a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Во вторник, 5 января, на открытии торгов Московской биржи курс доллара упал на 0,29%. Американская валюта достигла отметки в 74,11 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на момент 10:00 мск.

В это же время курс евро по отношению к российской валюте понизился на 0,12%. Показатели были на уровне 90,85 рубля.

Девять минут спустя доллар прибавил 0,34%. Валюта торговалась на уровне 74,58 рубля.

В свою очередь, евро в 10:09 мск перешёл в «зелёную» зону. Европейская валюта прибавила 0,6% и достигла отметки в 91,5 рубля.

Как ранее передавал NEWS.ru, по итогам основных торгов российский рынок акций вырос по биржевыми индексам, обновив исторический максимум. На закрытии основных торгов индекс МосБиржи вырос на 1,87% и составил 3550,51 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,69%, до 1424,84 пункта.

Ранее индекс МосБиржи впервые в истории поднялся до 3350,81 пункта.