Курс доллара упал до 92 рублей впервые с 2 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс американского доллара в ходе торгов на МосБирже опускался до 92 рублей, свидетельствуют данные площадки. Такой показатель зафиксирован впервые с 2 августа.

По данным на 09:55 мск, курс доллара торговался на уровне 92,08 рубля. Курс евро опускался до 97,74 рубля. Китайская валюта юань торговалась на уровне 12,54 рубля.

23 октября курс доллара впервые за месяц опустился ниже 95 рублей. Ранее такой отметки он достигал 13 сентября. Другие иностранные валюты также демонстрируют постепенное падение, при этом возросла стоимость евро по отношению к доллару.

Ранее Центральный банк России понизил официальный курс доллара на 1 рубль 19 копеек, показатель зафиксировался на уровне 93,52 рубля. Официальный курс евро упал до 99,55, что на 75 копеек меньше прошлого показателя. А стоимость юаня составила 12,76 рубля, это на 16 копеек ниже предыдущего значения.

До этого экономист и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович дал среднесрочный прогноз по курсу доллара. По его словам, продажа валютной выручки экспортерами поможет удерживать курс в среднесрочной перспективе на уровне примерно 94 рублей за доллар. Экономист добавил, что нестабильная ситуация на Ближнем Востоке и вследствие этого высокие цены на нефть могут также оказать благоприятное влияние на рубль.