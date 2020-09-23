Курс доллара США впервые с апреля превысил 77 рублей

https://static.news.ru/photo/bfb6b312-fdac-11ea-be51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость доллара США вечером 23 сентября 2020 года превысила отметку 77 рублей за единицу впервые с 22 апреля 2020-го. Евро торгуется практически на уровне 90 рублей, следует из данных МосБиржи.

Американская валюта расчётами «завтра» на 17:24 прибавила в цене 96 копеек — до 77,07 рубля, евро вырос на 80 копеек, до 89,93 рубля. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent прибавили 0,17%, поднявшись до уровня $41,79 за баррель.

Накануне эксперт заявил, что скачки курса доллара и евро связаны с локальным случаем в департаменте Казначейства США. Речь идёт об утечке из баз данных департамента по криминальным расследованиям в отношении подозрительных операций ряда крупнейших банков. В результате произошла массовая «спекулятивная атака» на рынке, считает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. Расследование обнародовал американский портал BuzzFeed, оно касается нескольких банков с мировым именем, которые помогли клиентам обойти санкции и отмыть нелегально полученные деньги с 1999 по 2017 год в сумме $2 трлн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит Тинькофф Банк, во время торгов на МосБирже 23 сентября 2020 года обновили исторический рекорд, прибавив свыше 12%. Ценные бумаги «Яндекса» взлетели более чем на 8%, что является максимальным результатом с 8 сентября. Это произошло после сообщений о покупке «Яндексом» TCS.