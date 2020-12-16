Курс доллара снизился на открытии торгов МосБиржи

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Курс американской валюты на открытии торгов Московской биржи потерял 0,19% и достиг отметки в 73,21 рубля.

Согласно данным торговой площадки, курс евро прибавлял 0,12% — до 89,49 рубля. Позднее курс доллара продолжил снижение и находился на уровне в 73,045 рубля (-0,41%), курс европейской валюты снижался на 0,04%, до 89,35 рубля.

Российский рынок акций открылся увеличением биржевых индексов. Индекс МосБиржи вырос на 0,24% — до 3277,67 пункта, индекс РТС прибавил 0,55% и составил 1407,69 пункта. К 10:15 мск индекс МосБиржи достигал 3285,38 пункта (+0,47%), РТС — 1417,02 пункта (+1,21%).

Цена февральского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне поднималась на 1,25% — до $51,72 за баррель. Стоимость нефти сорта WTI росла на 1,37% и достигала отметки в $48,66 за баррель.

Как писал NEWS.ru, реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнёров РФ с учётом инфляции), по предварительной оценке, в январе — ноябре снизился на 16,8%, в ноябре — вырос на 0,4%, следует из нового отчёта Центрального банка РФ «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля». Пока в мире продолжается пандемия, а экономики стран остаются достаточно замкнутыми, снижение рубля, скорее всего, продолжится, волнуются экономисты.