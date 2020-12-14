Курс доллара снизился на открытии торгов МосБиржи

https://static.news.ru/photo/53b29e62-3eaa-11eb-a7a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Курс американской валюты на открытии торгов Московской Биржи потерял 0,4% и достиг отметки 73,58 рубля.

Согласно данным торговой площадки, курс евро снизился на 0,29% — до 89,43 рубля.

К 10:16 падение курса доллара усилилось до 0,52%, в связи с чем он торговался на уровне 73,48 рубля. Курс европейской валюты уменьшался до 89,26 рубля, потеряв 0,48%.

Индекс МосБиржи на открытии торгов снизился на 0,07%, индекс РТС — на 0,78%.

Как писал NEWS.ru, директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен считает, что российская валюта недооценена и имеет потенциал к укреплению. Свою оценку банкир объяснил тем, что 2021 год, по его мнению, станет «годом сырьевых товаров».

Российская валюта в новую неделю входит со стоимостью в 73 рубля против «американца». 16 декабря состоится заседание ФРС США. На нём, как отметил ведущий аналитик одной из финансовых компаний Марк Гойхман, будет сохранена мягкая риторика по кредитной политике регулятора. Планируется сохранить и стимулирующие финансовые меры. От Федрезерва тоже не ждут сюрпризов, и он пойдёт по заявленному ранее пути, отмечает эксперт.

18 декабря состоится заседание Банка России. Скорее всего, считает Гойхман, он сохранит ключевую ставку на уровне 4,25% и не будет снижать её на фоне растущей инфляции. Поскольку этот сценарий наиболее ожидаемый, его выполнение мало повлияет на рубль.