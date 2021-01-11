Курс доллара снизился на открытии МосБиржи

Курс американской валюты на открытии торгов Московской Биржи потерял 0,27% и достиг отметки в 74,46 рубля. Евро снизился на 0,4%, до 90,44 рубля.
Согласно данным торговой площадки, позднее курс доллара уменьшался на 0,52%, до 74,2725, евро — на 0,54%, до 90,3125.
Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Индекс МосБиржи прибавлял 0,72% и достигал 3507,47 пункта, индекс РТС — на 1,47%, до 1488,12 пункта.
Цена мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне прибавляла 0,75% — до $56,08 за баррель. Нефть WTI дорожала на 0,82% — до $52,7 за баррель.
Как писал NEWS.ru ранее, исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов заявил, что в настоящее время банковский вклад не приносит дохода, поскольку средняя ставка по рублёвым депозитам составляет 4,2%. При этом уровень инфляции достиг почти 5%. По его словам, сохранить деньги на вкладе можно, только если обратиться в банки, предлагающие максимальный процент.