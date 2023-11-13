Курс доллара на открытии торгов МосБиржи снизился, евро не изменился На открытии торгов МосБиржи курс доллара снизился до 92,19 рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской Биржи 13 ноября снизился на 10,75 коп. и составил 92,19 руб. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии, о чем свидетельствуют данные торгов. При этом курс евро остался прежним — 98,55 руб., а курс юаня увеличился на 3,9 коп., он составил 12,65 руб.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее спрогнозировал укрепление российской валюты в ближайшее время и оценил фундаментальный курс в 85–90 рублей за доллар. По мнению главы Сбербанка, до конца года прогнозируется стабильная ситуация с тенденцией к небольшому укреплению. Комментируя влияние президентского указа об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами, Греф отметил, что предложений на рынке стало больше.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что на курс доллара следует обращать меньше внимания, правительству удалось стабилизировать рубль. В первой половине октября 2023 года курс доллара резко вырос, превысив отметку в 100 рублей, однако меры, которые были введены правительством РФ, позволили компенсировать колебания курса и вернуть его к коридору, определенному указом президента Владимира Путина. По словам главы Минфина, власти считают, что где-то в этих параметрах рубль и дальше будет находиться.