Курс доллара снизился до 83 рублей впервые с 25 февраля

Курс доллара на Московской Бирже упал до 83 рублей впервые с 25 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов. Курс доллара расчётами «завтра» к 16:05 мск падает на 6,05 рубля, до 83,70 рубля, но несколькими минутами ранее уже опускался до 82,95 рубля.

Курс евро при этом теряет 3,60 рубля, достигая 93 рублей.

Ранее экономист Александр Разуваев прокомментировал новость о том, что курс доллара во время валютных торгов на Московской Бирже опустился ниже 92 рублей впервые с 1 марта. Тогда курс американской валюты находился на уровне 91,92 рубля (-4,25%). По словам специалиста, доллар может опуститься ниже 80 рублей к лету: на ситуацию в положительную сторону могут повлиять окончание действий на Украине и разморозка резервов Центробанка для получения традиционных дивидендов.

Курс рубля может вернуться к значениям, наблюдавшимся до начала спецоперации по демилитаризации Украины, поскольку российская валюта является фундаментально недооценённой. Однако для этого необходимо улучшение ситуации во внешней политике и отказ от хранения резервов в долларах и евро. Такие условия назвал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытые Инвестиции» Андрей Кочетков.