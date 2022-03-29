Курс доллара снизился до 83 рублей впервые с 25 февраля

Курс доллара на Московской Бирже упал до 83 рублей впервые с 25 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов. Курс доллара расчётами «завтра» к 16:05 мск падает на 6,05 рубля, до 83,70 рубля, но несколькими минутами ранее уже опускался до 82,95 рубля.
Курс евро при этом
Ранее экономист Александр Разуваев прокомментировал новость о том, что курс доллара во время валютных торгов на Московской Бирже опустился ниже 92 рублей впервые с 1 марта. Тогда курс американской валюты находился на уровне 91,92 рубля (-4,25%). По словам специалиста, доллар может опуститься ниже 80 рублей к лету: на ситуацию в положительную сторону могут повлиять окончание действий на Украине и разморозка резервов Центробанка для получения традиционных дивидендов.
Курс рубля может вернуться к значениям, наблюдавшимся до начала спецоперации по демилитаризации Украины, поскольку российская валюта является фундаментально недооценённой. Однако для этого необходимо улучшение ситуации во внешней политике и отказ от хранения резервов в долларах и евро. Такие условия назвал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытые Инвестиции» Андрей Кочетков.