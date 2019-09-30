На открытии торгов Московской Биржи курс американской национальной валюты снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 64,64 рубля, передаёт
Евро упал на 2 копейки, до 70,73 рубля.
По сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии индекс МосБиржи увеличился на 0,08%, до 2760,18 пункта.
Индекс РТС составил 1345,82 пункта. Он опустился на 0,14%, свидетельствуют данные торгов.
Ранее стало известно, что сотрудники администрации президента США хотят исключить ценные бумаги китайских компаний из торгов на фондовых биржах страны. Аналитики считают, что это может не только создать новую точку напряжения, но и привести к потерям, превышающим миллиарды долларов, писал News.ru.