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Замминистра экономического развития РФ Пётр Засельский сообщил, что предприятия, участвующие в национальном проекте по повышению производительности труда, не станут обязывать к эксперименту по переходу на четырёхдневную рабочую неделю. По его словам, ни одно из предприятий не выразило заинтересованности в сокращении рабочих часов.

Если говорить о предприятиях нашего нацпроекта, я хочу подчеркнуть, что никаких обязательств по участию предприятий в эксперименте по четырёхдневной рабочей неделе точно нет, — рассказал порталу «Будущее России. Национальные проекты»...