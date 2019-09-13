https://static.news.ru/photo/9bd81012-d643-11e9-bcf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Курс доллара расчётами «завтра» во время торгов на Московской Бирже на 19:00 мск 13 сентября текущего года упал на 68,20 копейки по сравнению с предыдущей сессией и остановился на отметке 64,3 рубля.

Цена последней сделки к этому моменту составляла 64,2375 рубля за единицу американской валюты, передаёт сайт МосБиржи . Всего на Единой торговой сессии участники заключили 25 058 соглашений на общую сумму свыше 150 млрд рублей.

Ранее News.ru сообщал, что американский доллар опустился в ходе торгов на МосБирже ниже 65 рублей за единицу впервые с 13 августа текущего года. Российская валюта укрепляется на фоне стабилизации торговых отношений между США и КНР и увеличения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы.