Фото: Сергей Булкин/News.ru

Курс доллара расчётами «завтра» во время торгов на Московской Бирже на 19:00 мск 13 сентября текущего года упал на 68,20 копейки по сравнению с предыдущей сессией и остановился на отметке 64,3 рубля.

Цена последней сделки к этому моменту составляла 64,2375 рубля за единицу американской валюты, передаёт сайт МосБиржи. Всего на Единой торговой сессии участники заключили 25 058 соглашений на общую сумму свыше 150 млрд рублей.

Ранее News.ru сообщал, что американский доллар опустился в ходе торгов на МосБирже ниже 65 рублей за единицу впервые с 13 августа текущего года. Российская валюта укрепляется на фоне стабилизации торговых отношений между США и КНР и увеличения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы.

News.ru в соцсетях