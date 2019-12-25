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Банк «Открытие» совместно с Центробанком (основным акционером кредитной организации) в январе будущего года приступит к разработке детального плана подготовки к первичному публичному предложению акций организации на бирже (IPO) в 2021 году.

По словам главы банка Михаила Задорнова, на первом этапе планируется продать 20–25% акций. Не надо беспокоиться, что из-за этого принципиально изменится статус банка или что-то случится с командой, — отметил...