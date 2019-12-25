Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13 копеек и составил 61,84 рубля. Курс евро опустился на 9 копеек до 68,53 рубля.
Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,06% и составил 3032,48 пункта.
Днём ранее курс доллара составил 62,25 рубля, евро подешевел до 69,03 рубля.
Как ранее писал NEWS.ru, жители России стали закупать доллары и евро. Эксперты отмечают, что такая тенденция возникла на фоне укрепления национальной валюты перед праздниками.
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