Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13 копеек и составил 61,84 рубля. Курс евро опустился на 9 копеек до 68,53 рубля.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,06% и составил 3032,48 пункта.

Днём ранее курс доллара составил 62,25 рубля, евро подешевел до 69,03 рубля.

Как ранее писал NEWS.ru, жители России стали закупать доллары и евро. Эксперты отмечают, что такая тенденция возникла на фоне укрепления национальной валюты перед праздниками.

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