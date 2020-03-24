https://static.news.ru/photo/02e51798-6da5-11ea-bcaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американская валюта дешевеет на фоне новых мер Федеральной резервной системы (ФРС) США, направленных на стимуляцию экономики.

Согласно данным торгов, курс доллара к иене достиг отметки в 110,34 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 11,2 иены. Курс евро опустился до 1,0793 доллара с 1,0721 доллара за евро.

Индекс американской валюты (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнёров США) потерял 0,74%, достигнув 101,73 пункта.

Как писал NEWS.ru, ранее министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что ФРС выделит до $4 триллионов ликвидности для поддержки экономики в период коронавируса. По его словам, фонд ликвидности будет основан на широких принципах в рамках работы с ФРС. Средства могут пойти на помощь бизнесу, чтобы помочь этой сфере продержаться от 90 до 120 дней. Всё это планируется в рамках обсуждающегося в конгрессе законопроекта.