Курс доллара превысил отметку в 79 рублей впервые с ноября 2020 года

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской Бирже ускорил рост до 2,19% к закрытию предыдущей сессии и достиг 79,12 рубля, свидетельствуют данные площадки на 14:45 мск. В последний раз курс доллара поднимался до такого значения в ноябре 2020 года.

По данным на 15:19 мск, курс доллара замедлил рост до 79,04 рубля и вырос на 2,09%, евро находился на уровне 89,08, прибавив 1,38%.

Ранее сообщалось, что курс евро в ходе валютных торгов на Московской Бирже ускорил рост и поднялся до 89,2 рубля, побив максимум с 14 января. Индексы РТС и МосБиржи снизились до минимальных значений с декабря 2020 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что ситуация на бирже связана с общим положением на мировых рынках, которые находятся на стадии «глубокого пессимизма» в свете напряжённой политической обстановки. По его словам, за периодами падения вскоре приходят периоды «более или менее стремительного» роста, а на россиян напряжённость на международных рынках влияет меньше всего.

До этого главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что укреплению рубля в начале года могут способствовать существенное увеличение предложения долларов, снижение спроса на американскую валюту или повышение спроса на рубль. Он отметил, что первый квартал года традиционно является наиболее сильным для курса рубля из-за снижения спроса на валюту для закупки импорта, выплат по внешнему долгу и поездок за границу.