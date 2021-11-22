Курс доллара превысил отметку в 74 рубля впервые с августа

Курс доллара в ходе торгов на Московской Бирже ускорил рост до 0,8% к закрытию предыдущей сессии и торговался на уровне 74,03 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки на 11:52 мск. В последний раз курс доллара находился на отметке выше 74 рублей 27 августа.

К 11:56 мск курс доллара находился на уровне 73,99 рубля (+0,74%). Курс евро рос на 0,47%, до 83,4 рубля.

Ранее экономист Алексей Коренёв рассказал, что рубль укреплял свои позиции на валютном рынке весь год, однако на фоне обвинений США в причастности России к миграционному кризису на польско-белорусской границе российская валюта стала падать в цене. По мнению экономиста, усиление позиций российской валюты на фоне доллара не могло продолжаться вечно.

Между тем стало известно, что совокупный спрос россиян на наличную валюту в сентябре вырос на 48% по сравнению с предыдущим месяцем и составил $4,7 млрд. Спрос на доллары увеличился на 58%, на европейскую валюту — на 30%, составив соответственно $3,2 и $1,4 млрд. Это на 10% и 29% больше, чем в сентябре 2019 и 2020 годов соответственно.