Курс доллара превысил 91 рубль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара на Московской Бирже превысил 91 рубль, следует из данных валютных торгов. Это произошло впервые с 14 ноября.

Согласно информации на 17:02 мск, доллар вырос до 91,02 рубля (на 0,68%). Американская валюта продолжает ускорять свой рост и в настоящее время находится на уровне 91,05 рубля, что на 0,7% выше показателя за минувший день. Курс евро по отношению к рублю прибавил 0,87% и поднялся до отметки 98,8. Показатель китайской валюты достиг 12,744 рубля.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица ранее заявил, что курсы доллара и евро перед Новым годом будут колебаться в пределах 90 и 98 рублей соответственно. Однако если Центробанк решит снова увеличить ключевую ставку, то, по словам эксперта, рубль может укрепиться. Перепелица также не исключил, что укреплению российской валюты в декабре может способствовать рост стоимости нефти после решения ОПЕК+ о сокращении ее добычи.

При этом экономист Михаил Беляев считает, что принимаемые главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной меры могут отрицательно сказаться на валютном курсе, поскольку они оказывают «удушающее» влияние на российскую экономику. По словам финансового аналитика, приемы, которые использует Банк России, не могут стабилизировать курс рубля.