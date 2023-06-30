Курс доллара превысил 89 рублей впервые с марта 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 89 рублей. Таких значений американская национальная валюта достигла впервые с 29 марта 2022 года, следует из данных биржи.

Курс евро расчетами «завтра» на 9.31 мск вырос на 1,09 рубля, до 96,19 рубля. Китайская национальная валюта выросла на 10 копеек, таким образом юань достиг отметки в 12,16 рубля.

Инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин ранее заявил, что ослабление российского рубля связано в первую очередь с восстановлением импорта. Кроме того, он уточнил, что при учете накопленной инфляции к курсу рубля получатся текущие значения.

Ранее в Банке России допустили повышение ставки, которая не менялась с сентября прошлого года. Теоретически это должно оказать поддержку рублю, который завершает июнь с существенными потерями к иностранным валютам. Какие еще факторы будут влиять на курсы валют и что ждет доллар, евро и юань в июле, выяснял NEWS.ru.