Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля 2022-го, следует из данных МосБиржи. Последний раз американская валюта достигала такого курса 20 апреля 2022-го. На валютных торгах курс евро преодолел отметку в 85 рублей.

Курс доллара расчетами «завтра» на 13:41 мск рос на 41 копейку, до 78,01 рубля, евро — на 64 копейки, до 84,85 рубля, юань — на 4 копейки, до 11,32 рубля.

Ранее аналитик Михаил Васильев заявил, что нацвалюта РФ в 2023 году будет слабеть, а доллар вырастет до 75–80 рублей. Экономист Софья Донец предположила, что валютный рынок на фоне снижения объемов торговли, в том числе по традиционным валютам, скорее всего, останется волатильным и в 2023 году. При этом аналитик Олег Сыроваткин заявил, что значительное ослабление рубля в декабре сменится его укреплением.

Ранее финансовый аналитик Алексей Федоров рекомендовал россиянам инвестировать сбережения в японскую и европейскую валюты. По его словам, иена выглядит перспективным вложением средств по меньшей мере в первой половине 2023 года, а евро — в течение всего года.