Курс рубля вновь перешёл к снижению на геополитических рисках, курс доллара превысил 78 рублей впервые с 14 февраля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчётами «завтра» на 14.43 мск рос на 87 копеек — до 78,17 рубля, евро — на 1,13 рубля, до 88,68 рубля.
Российский фондовый рынок также
Ранее Банк России установил официальный курс доллара на 22 февраля 2022 года на уровне 76,7671 рубля, что на 1 рубль 0,52 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 1 рубль 18,9 копейки, до 87,3379 рубля.
До этого инвестиционный стратег УК «Арикапитал» кандидат экономических наук Сергей Суверов заявил, что в случае эскалации обстановки на Украине в России может начаться обвал рубля. По его прогнозам, стоимость доллара может достигнуть отметки в 85 рублей, тогда как в случае деэскалации событий на Украине рубль может вырасти в цене. Резкий же рост стоимости доллара может являться краткосрочным всплеском.