Курс рубля вновь перешёл к снижению на геополитических рисках, курс доллара превысил 78 рублей впервые с 14 февраля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчётами «завтра» на 14.43 мск рос на 87 копеек — до 78,17 рубля, евро — на 1,13 рубля, до 88,68 рубля.

Российский фондовый рынок также теряет позиции. Акции VK обрушились на 10,84%, до 498,6 рубля, также в тройку наиболее пострадавших вошли акции Ozon (минус 10,35%) и Rusal (минус 8,81%). Меньше других пострадали «Полюс» (минус 1%), «Северсталь» (минус 3,19%) и «Полиметалл» (минус 3,32%).

Ранее Банк России установил официальный курс доллара на 22 февраля 2022 года на уровне 76,7671 рубля, что на 1 рубль 0,52 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 1 рубль 18,9 копейки, до 87,3379 рубля.