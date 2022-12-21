Курс доллара превысил 70 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара впервые после мая превысил отметку в 70 рублей, следует из данных Московской Биржи. Как сообщает организатор торгов, американская валюта достигла значения в 70,3 рубля за единицу, в то время как стоимость евро составляет 74,76 рублей.

Цена китайского юаня утром 21 декабря колеблется в районе 10,06 рублей, его рост составил 17 копеек.

Ранее председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов рассказал, что в условиях глобального экономического спада и при серьезном снижении цен на нефть курс доллара может достигнуть отметки 85 рублей. Эксперт отметил, что для этого стоимость нефти должна опуститься до $40–45 за баррель. В этом случае, по словам Задорнова, инфляция ускорится, а темпы роста ВВП замедлятся.

При этом аналитик Михаил Васильев ранее рассказал, что в ближайшие месяцы роль доллара и евро в мировой экономике продолжит стремительно падать. Это произойдет в том числе в связи с переходом России и так называемых дружественных стран на расчеты в национальных валютах. Эксперт напомнил, что российское правительство намеревается в два раза повысить долю внешнеторговых расчетов в рублях к 2025 году.