https://static.news.ru/photo/d188fdb8-68ea-11ea-80e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В первые минуты торгов на Московской бирже курс доллара к рублю вырос на 5% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 79,22 рубля. После скачка рост замедлился. По данным на 10:10 мск, доллар торгуется на уровне 76,84 рубля.

Как писал NEWS.ru, российский рубль может ослабеть к доллару на 30% из-за пандемии коронавируса. Агентство Bloomberg отметило, что если пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 приведёт к падению котировок на фондовом рынке США, стоимость валют многих стран с развивающимися рынками упадёт ещё сильнее. По прогнозам аналитиков, рубль может упасть ещё на 29,5% от нынешнего курса в 75 рублей за доллар.