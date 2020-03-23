Курс американской валюты превысил отметку в 81 рубль, прибавив 1,07 рубля на фоне падения цен на нефть и общего негатива на мировых рынках.
Согласно данным МосБиржи, курс евро расчётами «завтра» вырос на 1,53 рубля и достиг отметки в 86,93 рубля.
Ранее NEWS.ru писал, что нефтяная смесь марки Brent с поставкой в мае упала в цене на 3,48% к уровню закрытия прошлой торговой сессии. Майские фьючерсы светлой техасской нефти WTI торгуются на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) по цене $22,74, что на 0,49% выше, чем на момент закрытия торгов 20 марта.
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