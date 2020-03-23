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За неделю средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке России выросла на 1 тыс. рублей и достигла почти 13,3 тыс. рублей за тонну, превысив цену российской нефти.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчёт «Совэкона», это максимальный уровень котировок за всю историю. Для сравнения: тонна российской нефти Urals для средиземноморского рынка (CIF Augusta) на 19 марта стоила...