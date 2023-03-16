Курс доллара поднялся выше 77 рублей впервые с апреля 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара на валютных торгах Московской биржи превысил 77 рублей. Последний раз американская валюта достигала такого курса в конце апреля прошлого года.

По данным на 12:25 мск, курс доллара прибавлял 1,75%, поднимаясь до 77,31 рубля. В то же время курс евро рос на 2,83%, до 82,5 рубля.

В последние дни рубль по отношению к доллару и евро продолжает слабеть. В ходе торгов 10 марта курса евро поднялся выше 81 рубля впервые с 22 апреля 2022 года.

Ранее аналитик Михаил Васильев заявил, что нацвалюта РФ в 2023 году будет слабеть, а доллар вырастет до 75–80 рублей. Экономист Софья Донец предположила, что валютный рынок на фоне снижения объемов торговли, в том числе по традиционным валютам, скорее всего, останется волатильным и в 2023 году. При этом аналитик Олег Сыроваткин заявил, что значительное ослабление рубля в декабре сменится его укреплением.

Эксперты объясняли происходящее также растущим спросом на рисковые активы и надеждами инвесторов на рост нефтяных цен, однако предупредили о наличии высокого риска девальвации.