Курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 23 февраля

Курс доллара опускался в начале торгов ниже 81 рубля впервые с 23 февраля. Как свидетельствуют данные Московской Биржи, курс доллара на валютных торгах снизился на 3,45%, до 80,33 рубля, свидетельствуют данные площадки на 10:00 мск.

К 10:10 курс доллара перешёл к росту до 83,34 рубля (+0,17%), курс евро снижался до 92,41 рубля (-0,04%). По данным на 10:00 мск, курс евро падал на 0,5%, до 92,03 рубля.

Ранее главный аналитик «АЛОР БРОКЕР» Алексей Антонов заявил, что укрепление рубля, которое происходит в последние дни, не является предельным и может продолжиться в условиях ограничений на покупку и вывоз валюты, а также на операции с ней. По мнению Антонова, в описанных условиях доллар может стоить и 50, и даже 30 рублей. При этом он подчеркнул, что чрезмерно дешёвый рубль также не очень выгоден российскому бюджету.

Он также предположил, что в ближайшее время Центробанк может снизить ключевую ставку до 13–15% годовых и ослабить ряд принятых ранее жёстких мер. Так, введённая регулятором комиссия в 12% на покупку валюты на бирже может снизиться.

До этого директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что российские власти занимаются «искусственным накачиванием рубля». По её мнению, только так можно объяснить укрепление российской валюты, которое наблюдается в эти дни.