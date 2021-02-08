Курс доллара опустился ниже 74 рублей

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Курс американской валюты на открытии торгов Московской биржи потерял 0,48% и достиг отметки в 73,94 рубля. Такой показатель зафиксирован впервые с 21 января.

Согласно данным торговой площадки, курс евро снизился на 0,2% — до 84,4 рубля.

Индекс МосБиржи на открытии торгов превысил 3450 пунктов впервые с 21 января. Индекс РТС на открытии торгов увеличивался на 0,35%, достигая 1467,41 пункта.

Ранее исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов заявил, что аналитики время от времени обращаются к теме возможного отказа ведущих экономик мира от доллара. Однако по его словам, на практике потребуются десятилетия, чтобы подобное случилось.

Как писал NEWS.ru, стоимость биткойна достигла $48 тысяч за единицу. Показатель является рекордным за всю историю криптовалюты. Это уже второй за сутки максимальный результат. В ночь на 9 февраля ценник «потяжелел» на $1 тысячу — пробив отметку в $46 тысяч. Резкий рост криптовалюты начался 8 февраля, после того, как стало известно, что компания Tesla вложила в биткоин $1,5 млрд.