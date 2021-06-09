Курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с июля 2020 года

https://static.news.ru/photo/21da8bd2-c8f9-11eb-adab-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс рубля поднялся по отношению к доллару и евро на основной валютной сессии Московской Биржи 9 июня. Американская валюта торговалась ниже 72 рублей впервые с 28 июля прошлого года, следует из биржевых данных.

По состоянию на 10:23 мск курс доллара снизился на 0,44% по сравнению с закрытием предыдущей сессии и торговался на уровне 71,9825 рубля. Курс евро потерял 30 копеек, достигнув 87,73 рубля.

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» считают, что курс рубля растёт в ожидании заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, которое состоится 11 июня, и благодаря дорожающей нефти.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась на 0,43% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составила $72,52 за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялась на 0,51%, до $70,37 за баррель.

В качестве возможной альтернативы доллару россияне могут рассмотреть рынок криптовалют. Такой совет дал ранее финансовый аналитик, трейдер Артём Звездин. При этом он подчеркнул, что по-настоящему хорошей альтернативы доллару с точки зрения сохранения накоплений всё ещё нет. Кроме того, биржевые индексные фонды также чаще всего торгуются в американской валюте, а вот приобрести криптовалюту и вывести актив в рубли будет крайне непросто.