Курс доллара опустился до 55 рублей впервые с 2015 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара на валютных торгах Московской Биржи опустился ниже 55 рублей, свидетельствуют данные торгов. Это минимальное значение американской валюты с июля 2015 года.

В течение торгов 20 июня доллар опускался до 55,44 рубля, но впоследствии немного отыгрывал потери, евро торгуется на уровне 58,73 рубля за единицу европейской валюты.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов предположил, что ослабление рубля по отношению к доллару и евро возможно уже в начале второго полугодия 2022 года. По его словам, это связано с увеличением санкционного давления со стороны западных стран, негативный эффект от которого будет накапливаться. Сдерживать же рост курса доллара до 70–75 рублей сейчас нет смысла, поскольку это негативно влияет на наполняемость бюджета в условиях ограниченного импорта.