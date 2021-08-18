Курс доллара начал резкий рост и поднялся выше 74 рублей

Доллар подорожал утром 19 августа на 0,26% и достиг отметки в 74,02 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской Биржи.

В то же время курс евро снижается на 0,04% — до 86,43 рубля. При этом нефть стремительно падает в цене. Её стоимость снижается уже шестую сессию подряд. Котировки находятся на минимуме за три месяца. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, марка Brent подешевела утром 19 августа на 1,33% — до $67,32 за баррель. Нефть WTI снизилась на 1,65% — до $64,38 за баррель.

Как следует из еженедельного доклада Министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,23 млн баррелей — до 435,54 млн баррелей.