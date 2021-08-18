Курс доллара начал резкий рост и поднялся выше 74 рублей

Доллар подорожал утром 19 августа на 0,26% и достиг отметки в 74,02 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской Биржи.
В то же время курс евро снижается на 0,04% — до 86,43 рубля. При этом нефть стремительно падает в цене. Её стоимость снижается уже шестую сессию подряд. Котировки находятся на минимуме за три месяца. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
Так, марка Brent
Как следует из еженедельного доклада Министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,23 млн баррелей — до 435,54 млн баррелей.
Отмечалось, что себестоимость добычи нефти в России в апреле — июне 2021 года выросла в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и оказалась самой затратной как минимум за последние 10 лет. Себестоимость добычи нефти во втором квартале 2021 года