Курс доллара на открытии торгов снизился до 73,7 рубля

https://static.news.ru/photo/eba3d064-3ab9-11eb-bfeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара на открытии торгов Московской Биржи опустился по сравнению с закрытием торгов накануне вечером до 73,7 рубля, или на 0,22%.

По состоянию на 10:15 мск доллар торгуется по цене 73,7 рубля, евро — 89,165 рубля.

Российские индексы утром в четверг снижаются. Индекс МосБиржи опустился на 0,55%, РТС — на 0,76%.

Финансист и бизнесмен Дмитрий Котов заявил, что курс доллара в начале следующего года может подняться до 90 рублей. Пока правительство «искусственно» сдерживает его рост и до конца года курс останется прежним. По мнению финансиста, постоянно сдерживать рост курса, чтобы не создавать дополнительных проблем россиянам, у кабмина не получится, писал NEWS.ru.