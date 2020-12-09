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Экономика

Курс доллара на открытии торгов снизился до 73,7 рубля

10:16, 10 декабря 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара на открытии торгов Московской Биржи опустился по сравнению с закрытием торгов накануне вечером до 73,7 рубля, или на 0,22%.

По состоянию на 10:15 мск доллар торгуется по цене 73,7 рубля, евро — 89,165 рубля.

Российские индексы утром в четверг снижаются. Индекс МосБиржи опустился на 0,55%, РТС — на 0,76%.

Финансист и бизнесмен Дмитрий Котов заявил, что курс доллара в начале следующего года может подняться до 90 рублей. Пока правительство «искусственно» сдерживает его рост и до конца года курс останется прежним. По мнению финансиста, постоянно сдерживать рост курса, чтобы не создавать дополнительных проблем россиянам, у кабмина не получится, писал NEWS.ru.

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