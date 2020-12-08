Курс доллара на открытии торгов снизился до 73,26 рубля

https://static.news.ru/photo/48b41c3c-39f2-11eb-b312-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской Биржи курс доллара опустился по сравнению с закрытием торгов накануне вечером на 0,34%, до 73,26 рубля.

Евро подешевел на 0,04%, до 88,95 рубля, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:15 доллар торгуется по цене в 73,3 рубля, евро — 88,94 рубля.

Российские индексы утром в среду растут. Индекс МосБиржи вырос на 0,51%, до 3 195,76 пункта, РТС поднялся на 0,52%, до 1371,81 пункта.

Ранее NEWS.ru писал, что в текущем году значительно выросло число россиян, играющих на бирже и пользующихся услугами брокеров. Сейчас брокерскими услугами пользуется более 7,6 млн жителей России — это рекордное значение.

На конец III квартала объём средств на брокерском обслуживании превысил 12,7 трлн рублей. В 2019-м было 10 трлн.